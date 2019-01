Damme start Poëzieweek met teken- en schrijfuitdaging rond werk van Randall Casaer Mathias Mariën

22 januari 2019

14u58 0 Damme Stad Damme en vzw IJsberg dagen uit en organiseren naar aanleiding van de poëzieweek een teken- en schrijfuitdaging rond het werk van illustrator, auteur en regisseur Randall Casaer.

“Dien je creatie in tot en met 26 januari. Tijdens de Poëzieweek van 31 januari tot 6 februari worden alle inzendingen geëxposeerd in de Cultuurfabriek en de bib in Sijsele”, roept het stadsbestuur op. “Randall Casaer tekent naar aanleiding van zijn boek ‘40 vazen’ speciaal voor jou een lege vaas. Beeld je in dat je in de vaas zou kunnen kruipen. Hoe voelt het om gevangen te zitten? Of om net juist knus ergens geborgen te zitten? Of ben je er niet alleen? Vul nu zelf de vaas met jouw tekening, quote en/of gedicht die dit gevoel goed weergeeft.”

Laat je inspireren door Randall Casaer of misschien wordt Randall wel door jouw tekening of tekst geïnspireerd. Randall Casaer stelt tentoon in kunstencentrum IJsberg en is op bepaalde data ook aanwezig in zijn open atelier.

Je kan deze tekening samen met een stukje houtskool komen halen in de cultuurfabriek of de bibliotheek van Sijsele. Deze uitdaging gaat niet om de mooiste of de beste tekening en/of gedicht maar gaat om inspireren of geïnspireerd worden en is voor iedereen, voor jong en oud. Alle werken kunnen in de cultuurfabriek of bibliotheek worden binnengebracht tot en met 26 januari.

Op 6 februari om 16 uur is er in kunstencentrum IJsberg aan de Burgstraat 5 in Damme-centrum een slotmoment samen met Randall Casaer. Alle deelnemers ontvangen hier een prijs en Randall bedankt de deelnemer die hem het meest inspireerde met een gesigneerd boek.