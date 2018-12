Damme past tarief voor grofvuil op kringlooppark aan

28 december 2018

16u54 0 Damme De gemeenteraad van Damme heeft donderdag het tarief voor het aanbieden van grofvuil op het kringlooppark in Moerkerke aangepast. Het wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2019.

De productie van afval moet in Damme nog verder worden gereduceerd. De Vlaamse doelstelling voor restafval waaronder huisvuil en grofvuil bedraagt 144 kg per inwoner in 2022. Damme scoorde in 2017 nog 185,4 kilogram per inwoner. Dat is het tweede hoogste cijfer binnen de IVBO-regio. Onder meer door de aanvoer van grofvuil op het kringlooppark te verminderen, hoopt Damme de norm te halen. Een aantal goederen dat nu als grofvuil wordt aangeboden, kan misschien beter worden afgeleid naar het kringloopcircuit.

Vervuiler betaalt

“We trekken ook de kaart van de vervuiler betaalt”, argumenteert schepen voor milieu Bart Desutter. “De verwerkingskosten lopen op. Door de retributie bij te stellen, laten we wie het afval brengt meer betalen in plaats van de Damse belastingsbetaler in het algemeen. We willen daarenboven een halt toeroepen aan het afvaltoerisme. Omdat ons tarief het goedkoopste was van de regio, vermoeden we dat grofvuil uit de buurgemeenten met medewerking van onze eigen inwoners hier wordt aangeboden. Wie dat nog zal doen, zal meer betalen.”

Het nieuwe tarief bestaat uit een stukprijs en een volumetarief. De stukprijs bedraagt 2 euro voor een object draagbaar door 1 persoon. Het gaat bijvoorbeeld om een eenpersoonszetel. Een stuk dat gewoonlijk niet draagbaar is door 1 persoon, zoals bijvoorbeeld een driezitzetel, zal 4 euro kosten. Wie vanaf 2019 een grote autokoffer, een aanhangwagen of een bestelwagen komt legen, kan leveren volgens het volumetarief. Dat bedraagt 7 euro voor een volume tot een kubieke meter of 14 euro per kubieke meter.

De retributie op de aanvoer van grofvuil op het kringlooppark bedroeg tot nu ongeveer 16 000 euro per jaar. Het stadsbestuur verwacht dat de aangepaste retributie de aanvoer zal stuiten en dat daardoor de extra inkomsten beperkt zullen blijven tot ongeveer 33 %.