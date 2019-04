Damme lanceert nieuwe editie ‘Start to bike’ MMB

02 april 2019

09u08 0 Damme Met de lente is ook moment van het jaar om de koersfiets af te stoffen en weer gezellig op tocht te gaan aangebroken. Kriebelt het ook om in groep of alleen te gaan fietsen? Het laagdrempelig ‘Start to Bike’-initiatief van Stad Damme helpt in acht trainingen om meer controle te krijgen over uw fiets en een prima fietsconditie op te bouwen.

Nadien moeten de deelnemers volledig klaar om een hele zomer al fietsend te genieten van de mooie natuur en de rust die het fietsen met zich meebrengt. “Om veilig op pad te gaan zijn een aantal basistechnieken nodig”, weet schepen voor sport Christoph De Sutter. “Ik ben ervan overtuigd dat Start to Bike een trainingsconcept is die vele sportieve fietsers op weg helpt.” De acht trainingen starten vanaf 25 april elke donderdag om 19 uur aan sportpark ’t Veld. Er wordt opgebouwd tot het fietsen van 70 km. Deelnemen kost 15 euro. Deelnemers moeten over een eigen koersfiets beschikken en zijn verplicht om een helm te dragen. Inschrijvingen kan via vrijetijd@damme.be of 050 28 84 55.