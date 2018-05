Damme investeert in buiten spelen 17 mei 2018

Damme investeert in het vernieuwen van buitenspeelmogelijkheden. In Moerkerke en Den Hoorn wordt de tuin van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees aangepakt. In Sijsele werd de tuin van de nieuwe kinderopvang in de voormalige pastorie heraangelegd. De investering bedraagt amper 250 euro omdat met het cradle-to-cradle-principe wordt gewerkt. Dat houdt in dat het aanwezige hout van gerooide bomen maximaal wordt gebruikt. "We spelen hiermee in op de resultaten van onderzoek dat aantoont dat spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen", zegt schepen voor groenbeleid Eveline Van Quekelberghe.





