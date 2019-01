Damme droomt van schaatspartij op Damse Vaart, maar kans is uiterst klein Mathias Mariën

23 januari 2019

11u12 0 Damme In Damme beginnen ze met de vriestemperaturen traditioneel opnieuw te dromen van een grootschalige schaatspartij op De Damse Vaart. Volgens het stadsbestuur zijn de vooruitzichten niet gunstig, maar ze geven wél enkele tips om de kans te vergroten.

De laatste keer dat er mocht geschaatst worden op de Damse Vaart is ondertussen al tien jaar geleden. In 2009 trokken ruim 50.000 mensen hun schaatsen aan om te genieten van de natuurlijke ijspiste.

Ook al zijn de vooruitzichten voorlopig niet gunstig hou volgende richtlijnen altijd in je gedachten:

- Gooi nooit takken of stenen op het ijs, dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het ijs drastisch daalt en er wakken ontstaan waardoor we allen nog langer moeten wachten.

- Betreed het ijs niet tot het vrij wordt gegeven.

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de toestand van het ijs op de Damse Vaart en ander natuurijs in Damme? Volg dan Visit Damme of Stad Damme op Facebook of Twitter voor de meest actuele officiële informatie.