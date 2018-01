Damme Blond en Real Love ook in de prijzen 02u42 0 Benny Proot

Naast de koffie zijn ook twee andere producten uit onze regio erkend als West-Vlaams streekproduct. Het gaat om twee bieren: Damme Blond (links op foto) en Real Love (rechts). Het eerstgenoemde bier wordt gebrouwen door De Damse Brouwers en is een pittig bier, parelend met stevige schuimkraag. Wie liever een amberbiertje drinkt, kan gaan voor de Damme d'Or. Real Love van brouwerij B uit Blankenberge is dan weer een fruitig biertje met een pittige bitterheid die ook terugkomt in de afdronk. Het bier past perfect bij kruidige vis- en vleesgerechten. Het is een echte aanrader bij wulloks. De Dark Love is de tegenhanger voor de bruinbierliefhebbers. (BHT)





