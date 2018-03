Daar zijn de ooievaars weer... en ze krijgen een permanent plekje 15 maart 2018

02u35 0 Damme Leuk beeld op het stadhuis van Damme: voor het tweede jaar op rij hebben ooievaars een nest gebouwd op de schoorsteen van het beschermde gebouw. Nochtans had het stadsbestuur eind vorig jaar het vorige nest weggehaald omdat de verwarming niet kon branden door de ooievaars.

"We hebben toestemming van Monumentenzorg om een aangepast dakje boven de schouw te bouwen", zegt Coens. Het was dé trekpleister van Damme in het voorjaar van 2017. Voor het eerst had een nest ooievaars zich op het stadhuis genesteld. Het zorgde voor ongeziene taferelen. Dagjestoeristen haalden hun camera's boven, wielertoeristen stopten op hun route en cafébazen vlak bij het stadhuis kregen extra bezoekers over de vloer. "Ze mogen elk jaar terugkomen", klonk het toen lachend. Nu is die wens werkelijkheid geworden. Sinds een paar dagen hebben opnieuw twee ooievaars zich op de schoorsteen genesteld.





Aangepast dakje

"We hadden twee keuzes: een dakje maken om te vermijden dat ooievaars een nest kunnen bouwen of een dakje dat het net wél mogelijk maakt. We hebben voor het tweede gekozen", stelt b urgemeester Joachim Coens (CD&V) de toekomstige kijklustigen gerust. "Met toestemming van Monumentenzorg zal de aanpassing zo snel mogelijk gebeuren. Het is een mooie trekpleister voor Damme." De burgemeester en het schepencollege zullen de komende tijd ook geen kou lijden. Door het aangepaste dakje op de schouw kan ook de verwarming gewoon blijven branden. Ook op andere daken in de stadskern vielen gisteren ooievaars te bewonderen. Voor de liefhebbers: komende zaterdag en zondag organiseert de Provincie West-Vlaanderen een 'Ooievaarsweekend' in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Zwingidsen staan er van 10.30 uur tot 16.30 uur.





(MMB)