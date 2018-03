Campo Solar wint Gulden Lieve 09 maart 2018

Het nieuwe zomerse maïsveldfestival Campo Solar wint de Gulden Lieve 2018. Dat is de hoofdcultuurprijs van de stad Damme.





De winnaars van de andere categorieën zijn Nico Rottée (jongeren), Roel Jacobus (individueel kunstenaar) en Gerda Goethals (verdienstelijke vrijwilliger). Campo Solar won in de categorie manifestatie. In augustus slaagden de organisatoren erin om meteen 5.000 bezoekers te ontvangen. De prijs is een kunstwerk van de Damse fotograaf Jürgen De Witte.











(BHT)