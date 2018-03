Buurtplein krijgt vorm 23 maart 2018

Gisterenmiddag werd op de speelheuvel van het Marollenplein in Damme een glijbaan geïnstalleerd.





Het opgewaardeerde buurtplein krijgt zo alsmaar meer vorm. Belangrijk: voorlopig is de glijbaan nog niet bruikbaar omdat de grondbevestiging nog moet drogen. Als na controle over enkele dagen de wit-rode linten door de stad zijn weggenomen, kan het spelen beginnen. Het stadsbestuur zet zo verder in op een kindvriendelijke omgeving. (MMB)