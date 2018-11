Brandweer haalt koe uit ijskoude water in Damme MMB

15 november 2018

Op de grens van Damme en Brugge heeft de brandweer deze ochtend een koe uit het water gehaald langs een zijvaartje van de Damse Vaart. Het beest kon niet op eigen kracht terug op het droge komen en dus werd de brandweer erbij gehaald.

Het zwaargewicht kon uiteindelijk zonder veel problemen aan land worden gebracht. Al was daar wel een hele hoop manschappen voor nodig. De koe stond na afloop van de interventie te rillen van de kou. Hoe het beest in het water terecht kwam, is niet duidelijk. Aan de hand van de chip zal de eigenaar gezocht worden.