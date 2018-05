Brand verwoest mobilhome en carport 08 mei 2018

02u46 0 Damme Een brand heeft gisteravond in de Zwinstraat in Sijsele een mobilhome en carport vernield. De oorzaak is wellicht een kortsluiting aan de batterijen van de mobilhome.

Het vuur brak rond 20.15 uur uit. Meteen was een enorme rookpluim te zien boven Sijsele. Het vuur was zo hevig dat de rook te zien was tot in Brugge. "We waren net gaan wandelen met de hond toen we na enkele minuten enorm veel rook zagen", vertellen de eigenaars. "We wisten meteen: 'dat is bij ons in de buurt'. Jammer genoeg was het bij ons thuis." De brandweer kon niet voorkomen dat de mobilhome in vlammen opging. Ook de carport waarin de camper geparkeerd stond, is verwoest. De brandweer kon wél verhinderen dat het vuur oversloeg naar de woning. Al liep ook die schade op door de rook. Volgens de eigenaars is de oorzaak van de brand een kortsluiting bij het opladen van de batterijen van hun mobilhome. "Alles bij elkaar is het een geluk dat we niet thuis waren. Je weet nooit hoe een mens reageert in zo'n situatie. Nu is iedereen ongedeerd. Dat is nog altijd het belangrijkste", aldus de eigenaars. Afgelopen nacht moesten ze elders onderdak zoeken. Hun woning zal grondig verlucht moeten worden. (MMB)