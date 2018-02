Brand in loods 26 februari 2018

02u44 0

Op de Damweg in Moerkerke is gisteren rond 16 uur brand ontstaan in een loods achteraan een woning. De bewoner was aan het werk in zijn atelier toen een vonk een kleine brand veroorzaakte. Er ontstond een hevige rookontwikkeling, maar de man kon de loods verlaten. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning. De schade aan de loods bleef beperkt. (MMB)