Brand in kasteel wellicht afrekening DADERS ZOUDEN BEWONERS EERST BEDREIGD HEBBEN IN GELDKWESTIE MATHIAS MARIËN

24 april 2018

02u34 0 Damme Na een brandstichting in een kasteel in Ryckevelde, waarbij de bovenverdieping vernield raakte, zijn zondagavond twee daders opgepakt. Volgens onze informatie kennen de brandstichters en kasteelheer elkaar en draait alles rond een geldkwestie.

Het vuur ontstond zondagavond rond 22 uur langs de Weg Naar Sint-Kruis in Sijsele en woedde meteen hevig. De melding bij de hulpdiensten klonk dan ook zorgwekkend. "Het kasteel van Ryckevelde staat in brand. Het is uitslaand", klonk het. De brandweer van Brugge nam dan ook geen enkel risico en kwam met de grote middelen ter plaatse. Eenmaal aangekomen bleek het uiteindelijk om een bijgebouw van het grote kasteel te gaan. Al valt de term 'bijgebouw' best met een korreltje zout te nemen. Het pand waar de brand uitbrak, is een klein kasteeltje op zich.





Geboeid tegen boom

Het vuur ontstond op de zolderverdieping, die volledig is ingericht als woning. Eenmaal aangekomen had de brandweer de situatie snel onder controle. Ondertussen was ook de politie massaal ter plaatse gekomen. Al snel werd duidelijk dat het niet om een normale brand ging.





De agenten kamden het nabijgelegen bos uit en konden twee mannen onderscheppen. Zij werden geboeid tegen een boom en meegenomen. De twee zitten nog steeds in de cel. Het parket van Brugge is voorlopig karig met commentaar.





Onbewoonbaar

"Het gaat om een vermoeden van brandstichting en twee mannen zijn gearresteerd. In het belang van het onderzoek kunnen we niets meer kwijt", zegt procureur Frank Demeester. De schade aan de volledige bovenverdieping is heel groot. De brandweer verklaarde de verdieping volledig onbewoonbaar.





Volgens onze informatie was er van bij aanvang een goede reden waarom de politieagenten zondagavond in allerijl massaal ter plaatse kwamen aan Ryckevelde.





Gevlucht

Twee mannen waren vlak voordien naar de woning afgezakt, waarna ze de bewoners bedreigden. Die laatste zouden nog een smak geld moeten aan de indringers, waarna het dreigde uit de hand te lopen. De bewoners konden vluchten richting een nabijgelegen hoeve, waarna ze zelf de hulpdiensten belden. Op dat moment zagen ze al dat hun kasteeltje in brand stond. De agenten konden daarop twee verdachten oppakken in het bos. Alles wijst in de richting van een afrekening, al wil het parket dat bevestigen noch ontkennen. De komende dagen zal verder onderzoek de precieze omstandigheden moeten duidelijk maken.