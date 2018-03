Brand in hoeve 05 maart 2018

In de Ten Doelestraat in Oostkerke, bij Damme, is zaterdag rond 8.30 uur brand uitgebroken in de verwarmingsruimte van een hoeve. De brandweer kon de schade beperken tot de verwarmingsruimte. Vermoedelijk lag een kortsluiting in de mazoutketel aan de oorzaak van de brand. (SDVO)