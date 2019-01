Brand in atelier autohandelaar snel onder controle Mathias Mariën

22 januari 2019

12u49 0 Damme In de Hoogstraat in Damme is dinsdagmiddag even na 12 uur brand ontstaan in een atelier van een autohandelaar.

De bewoners merkten vlammen op die uit de schouw kwamen en alarmeerden meteen de hulpdiensten. Omdat er in het atelier een mobilhome en gasflessen stonden, namen ze geen enkel risico en wachtten ze buiten op de brandweer. Eenmaal ter plaatse hadden zij de situatie snel onder controle. Ze voerden voor de zekerheid nog een grondige controle uit aan het dak. Wellicht was de isolatie in de schouw al een tijdje aan het smeulen. De schade bleef alles bij elkaar beperkt. Gewonden vielen er niet.