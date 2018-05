Boerin redt zélf varkens uit aalput LUT (57) KRUIPT ONDER STAL MET ZUURSTOFFLES VAN BRANDWEER MATHIAS MARIËN

30 mei 2018

02u41 0 Damme Lut Fockedey (57), een varkenshouder uit Damme, heeft gisteren alles op alles gezet om negen zwijnen uit een aalput te redden. Ze vroeg een zuurstoffles aan de brandweer en hielp zelf drie loodzware dieren naar boven. Met hulp van een gespecialiseerd team stonden alle varkens na ruim zes uur terug in hun stal.

Lut Fockedey is in de streek één van de bekendste boeren en heeft meer dan 300 varkens. Gisterochtend liep het plots fout. In de stallen begaf een rooster het onder het gewicht van de varkens, waardoor negen dieren zo'n twee meter lager in de aalput belandden. De zwijnen gewoon naar boven dragen, was geen optie. "Zo'n varken weegt makkelijk 110 kilogram. Onbegonnen werk, dus", vertelt Lut. De vrouw riep uiteindelijk de hulp in van de brandweer om de dieren op de begane grond te krijgen. Al snel bleek dat geen eenvoudige opgave. De Brugse brandweerlieden beschikten niet over het geschikte materiaal en besloten een gespecialiseerd dierreddingsteam uit de Westhoek in te schakelen.





Touw

In de tussentijd hadden varkenshouders Lut en haar echtgenoot al een groot deel van de aalput leeggepompt om zeker te zijn dat de dieren niet zouden verdrinken. Voor Lut Fockedey was dat pas het begin. De vrouw trok zélf haar laarzen aan en vroeg aan de brandweer een zuurstoffles. "Als je beesten wil houden, moet je er zorg voor dragen", verklaart Lut. Vervolgens kroop ze op eigen risico in de put. "Ik slaagde er met veel moeite in om drie varkens naar een hoek te drijven. Met een touw trok een handvol brandweermannen mijn beesten dan naar boven", aldus Fockedey. Verder dan dat geraakte ze niet. Ook voor haar zat er niks anders op dan te wachten op het gespecialiseerde dierreddingsteam. Even later zou blijken dat zelfs zij de varkens niet zonder slag of stoot naar boven kregen. "Die dieren konden onder de volledige stal rondwandelen en lieten zich niet makkelijk vangen. Ze hadden alle ruimte om weg te lopen", zegt Lut. Na zes uur zwoegen konden de varkens allemaal in goede gezondheid naar boven gehaald worden.





Controle

"In de veertig jaar dat ik op de boerderij werk, maakte ik dit nooit eerder mee. Dit was een uitzonderlijke situatie. Gelukkig liep alles goed af", zegt de opgeluchte boerin. Hoe het rooster het kon begeven, is niet meteen duidelijk. De stallen zijn wettelijk volledig in orde en voldoen aan alle voorschriften. De eigenaars zullen de stal controleren om te voorkomen dat er nog dergelijke incidenten gebeuren. Het was opvallend genoeg al de tweede keer in enkele dagen dat het speciale dierreddingsteam naar Damme moest afzakken. Eind vorige week viel een koe in een aalput van een boerderij enkele kilometers verderop. Ook toen kwam het dier met de schrik vrij.