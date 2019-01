Bewoners dragen brandende zetel zelf buiten en worden afgevoerd naar ziekenhuis ter controle Mathias Mariën

20 januari 2019

20u09 0 Damme Langs de Valkeniersstraat in Sijsele is zondagavond even na 19 uur brand uitgebroken in een tuinhuis. Twee personen moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis ter controle.

Het vuur ontstond aan een plooizetel die in het tuinhuis stond opgesteld. Een brandende kaars viel op de zetel, waarna er brand ontstond. De bewoners merkten het vuur zelf op en besloten om de brandende zetel zelf uit het tuinhuis te halen in afwachting van de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse had de brandweer de situatie snel onder controle. Twee personen die de zetel buiten droegen, werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij liepen (lichte) brandwonden op. Hun snelle optreden voorkwam mogelijk wel een ergere brand. De schade bleef nu beperkt tot het tuinhuis.