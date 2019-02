Bestuurster (26) gestorven na ongeval op spiegelgladde N49 in Moerkerke Jelle Houwen ADN

03 februari 2019

10u24

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Damme Bij een spectaculair ongeval op de N49 in Moerkerke is een 26-jarige vrouw uit Oost-Vlaanderen deze ochtend om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde op de N49 (A11) komende vanuit Maldegem richting Knokke. Op dat moment kwam de zon net op en volgens andere automobilisten was het spiegelglad op de N49.

Rechtdoor in bocht

Net voorbij de brug in Moerkerke maakt het wegdek een flauwe bocht naar beneden en daar liep het fout. De jonge vrouw verloor helemaal de controle over haar stuur en reed in die bocht rechtdoor. De wagen van de vrouw ging door de vangrails en eindigde in de bomen naast de gracht.



Het was voor de hulpdiensten bijzonder moeilijk om tot bij de wagen te raken. De opgeroepen brandweer bevrijdde de vrouw en de MUG-arts diende nog de eerste zorgen toe, maar alle hulp kwam te laat.

Verrast

Bij het ongeval waren geen andere mensen of voertuigen betrokken. In die omstandigheden heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, beslist om geen verkeersdeskundige aan te stellen. Alles wijst erop dat de vrouw bij zonsopgang verrast werd door het spiegelgladde wegdek. Door het ongeval werd de N49 even helemaal afgesloten, wat leidde tot veel verkeershinder.