Bestuurder (51) overleden na ongeval in Natiënlaan 08 maart 2018

De 51-jarige man uit Oostkerke die maandagmorgen in kritieke toestand werd weggevoerd na een ongeval langs de Natiënlaan in Lapscheure, bij Damme, is overleden in het ziekenhuis.





Stefaan Jacxsens reed rond 8.30 uur in de richting van Maldegem, toen hij ter hoogte van Lapscheure onwel werd. Zijn passagier die naast hem zat probeerde het stuur in handen te nemen, maar slaagde daar niet in. De auto met aanhangwagen - die gevuld was met onderdelen voor stellingen - raakte van de weg af en kwam uiteindelijk tot stilstand in de middenberm. De mug en ambulance snelden ter plaatse en reanimeerden de man lange tijd ter plaatse. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar dinsdag.





(SDVO)