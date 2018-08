Benefiet in Damse Vaart om UZ Gent te bedanken na beenamputatie 11 augustus 2018

02u31 0 Damme Hendrik Deneckere (46) en Jeroen Stubbe (47) uit Oostende organiseren 'Swim to run again'. Op 25 augustus zwemmen ze samen 17.000 meter in de Damse vaart. De opbrengst gaat naar een looppiste voor UZ Gent, waar Hendrik na zijn beenamputatie weer leerde stappen.

Het is niet de eerste keer dat Hendrik en Jeroen samen een uitdaging aangaan om het goede doel te steunen. In 2015 haalden ze 20.000 euro op voor 'Kom op tegen Kanker'. Maar deze actie is bijzonder omdat Hendrik sindsdien een beenamputatie achter de rug heeft. Hij wil graag het UZ Gent steunen, waar hij zelf revalideerde. "Ik had 25 jaar geleden botkanker. De voorbije jaren moest ik al met krukken lopen door een infectie. In januari 2017 zat er niets anders op dan een amputatie. Ik dacht dat ik niet meer zou kunnen sporten", vertelt Hendrik. "Maar niets bleek minder waar."





Na de operatie zijn Hendrik en Jeroen naar Ibiza getrokken om te zwemmen. "Het was een motivatie om te revalideren en omdat het goed meeviel, hebben we beslist om opnieuw een actie te doen", zegt apotheker Hendrik. Het goede doel lag voor de hand. "We willen een budget ophalen waarmee het UZ Gent een atletiekpiste kan aanleggen. Op die manier wil ik graag mijn dankbaarheid tonen voor de goede zorgen die ik gekregen heb."





Momenteel is er al 10.000 euro opgehaald. "Mensen kunnen ons steunen per meter." Jeroen zal 10 kilometer zwemmen en Hendrik 7 kilometer. Alle info over de actie en hoe je kan steunen via de Facebookpagina van 'Swim To Run Again'. (LBB)