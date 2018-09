Auto gestolen 01 september 2018

In de Zwinstraat in Sijsele is gisterenmiddag tussen 13 en 14 uur een donkerblauwe Ford Fiesta gestolen. De eigenaar merkte de diefstal op en alarmeerde de politie. De dader had enige tijd voordien de sleutels uit de praktijk van de eigenaar gestolen. De kinesitherapeut verspreidde op sociale media een beschrijving van de auto in de hoop snel een spoor te vinden. De personenwagen is goed herkenbaar aan de sticker van 'Corpofit' die aan de achterruit van de wagen hangt. De nummerplaat van de Ford Fiesta is 1-SYG750. Wie de auto denkt gezien te hebben of weet waar hij staat, kan contact opnemen met de politie. (MMB)