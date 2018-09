Afscheid van verongelukte visser 01 september 2018

02u25 0

Vrienden en familie nemen op zaterdag 8 september afscheid van Kurt Slabinck (48) (foto) uit Moerkerke. De visser kwam vorig weekend om het leven bij een ongeval met de vissersboot Z19 Sonja voor de Britse kust. De boot kapseisde toen op 50 kilometer voor het plaatsje Great Yarmouth. Vlak voordien had Slabinck nog een bericht gestuurd naar zijn familie waarin hij vertelde over het tij op zee.





Uiteindelijk liep het dus fout. Pas na een zoektocht van 20 uur werd zijn lichaam gevonden in zee. Drie andere opvarenden konden uiteindelijk wel gered worden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is lopende. De man stond in de streek ook bekend als radiomaker 'Frank Hoogland'. De uitvaart vindt om 10 uur plaats in de H. Margaretakerk in Knokke. (MMB)