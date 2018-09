Affiches tegen snelheidsduivels 04 september 2018

02u49 0

Naar aanleiding van de eerste schooldag lanceert het stadsbestuur van Damme een affichecampagne om bestuurders aan te zetten om de maximumsnelheid te respecteren.





"We investeren als stadsbestuur in meer verkeersveilige infrastructuur, maar zonder medewerking van alle weggebruikers staan we nergens", zegt burgemeester Joachim Coens. "Daarom roepen we iedereen op om de maximumsnelheid te respecteren. We gaan raamaffiches verspreiden met de boodschap: Graag traag - Ook jij!" Enkele jaren geleden hield de stad Damme al een gelijkaardige affichecampagne in de strijd tegen hondenpoep op straat. (MMB)