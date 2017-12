5.000 bloemen sieren stadhuis 02u49 7 Foto Proot In deze zaal staat er zowaar een 'appelboom'.

Het stadhuis van Damme is vanaf vandaag omgetoverd in een bloemenparadijs. Kunstenaar Frederiek Van Pamel gebruikte meer dan 5.000 bloemen om het gebouw te versieren.





Burgemeester Joachim Coens (CD&V) liet eerder al uitschijnen dat hij in de winter extra volk naar Damme wil lokken. Geen makkelijke opgave, maar met de vernieuwde kerstmarkt en het indrukwekkende bloemenwerk van Van Pamel lijkt het opzet te zullen slagen. Frederiek Van Pamel wordt gezien als een autoriteit in bloemendecoratie. "Zowel de hal, zaal Vierschare, de schepenzaal als de raadszaal namen we onder handen. Een ploeg van 25 mensen werkte hieraan mee", zegt Van Pamel. Een ticket kost 2 euro, maar Dammenaars mogen gratis binnen. De bloemenkunst en kerstmarkt blijven tot 7 januari. Meer info op www.visitdamme.be. (MMB)