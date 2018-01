4.000 bezoekers voor bloemenkunst 02u51 0

De tentoonstelling van bloemensierkunst door Frederiek Van Pamel in het stadhuis van Damme heeft bijna vierduizend bezoekers op de been gebracht. De tentoonstelling met het historisch stadhuis als decor liep van 23 december tot en met 7 januari. Buiten werden de historische gebouwen van de Markt tot de kerk sfeervol verlicht. Binnen gebruikte de bloemenkunstenaar ruim 10.000 bloemen. Dat zorgde ondermeer voor een opvallend beeld tijdens de laatste gemeenteraad. Het stadsbestuur spreekt van een geslaagde editie. Het opzet om meer mensen naar Damme te lokken in de winter lijkt zo geslaagd. Voor volgend jaar wordt bekeken op welke manier het succes kan worden herhaald. (MMB)