222 bestuurders te snel 02u26 0 Damme De flitswagen van de lokale politie controleerde donderdag 1.535 wagens op hun snelheid langs de Natiënlaan in Damme.

In totaal reden 222 bestuurders te snel. Eén hardrijder haalde zelfs een snelheid van 140 km per uur in een zone 90.





Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. Twintig hardrijders werden door een motorrijder aan de kant gezet. Alle bestuurders bliezen safe. Zestien bestuurders betaalden meteen hun snelheidsovertreding.





De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren.





In Damme en Knokke-Heist kan je het ganse jaar door op snelheid, alcohol, drugs, gsm- gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. (MMB)