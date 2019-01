17 leerlingen staan bijna op straat in Damme: “Welke mama of papa wil ons helpen?” Tijd begint te dringen voor ‘t Dambord: binnen 48 uur moeten er zes leerlingen extra ingeschreven zijn Mathias Mariën

29 januari 2019

18u19 0 Damme De wolken boven de gemeentelijke basisschool ‘t Dambord zijn opnieuw een pak donkerder geworden. Twee dagen voor de deadline zoekt het enige overgebleven schooltje in het centrum van Damme nog steeds zes nieuwe leerlingen. “We hebben een mirakel nodig”, beseft directeur Luc Musschoot. “Maar als wij er niet meer in geloven, wie dan wel?”

Wie de 17 leerlingen van ‘t Dambord bezig ziet, kan bijna niet begrijpen dat het schooltje op 1 februari meer dan waarschijnlijk de deuren moet sluiten. Al maandenlang is directeur Luc Musschoot op zoek naar extra leerlingen om de wettelijke norm van 24 ingeschreven leerlingen te halen. Het schooltje zit nú al in een genadejaar, waardoor er geen andere uitweg meer is. Ofwel komen zich de komende 48 uur zes nieuwe leerlingen inschrijven, ofwel sluit ‘t Dambord definitief de deuren.

Mirakel nodig

Binnen de schoolmuren weigeren ze voorlopig te denken aan het worst-case scenario. De directie heeft momenteel dan ook nog niet officieel gecommuniceerd over het mogelijke einde op 1 februari. Nochtans dreigen de 17 leerlingen en 3 leerkrachten vanaf eind juni op straat te staan en moeten ze verplicht op zoek naar een nieuwe school. “Ik weet het: we hebben een mirakel nodig”, zucht de directeur. “Maar opgeven? Neen, dat niet. ‘t Dambord is een fantastische omgeving voor kinderen. Pas als 1 februari voorbij is en we géén 24 ingeschreven leerlingen hebben, zal ik me neerleggen bij de situatie. Vroeger niet.” De sluiting, die nu wel héél dichtbij komt, zorgt opmerkelijk genoeg niet voor een sneeuwbaleffect waarbij ouders van reeds ingeschreven kinderen eieren voor hun geld kiezen en al een nieuwe school zoeken. Sterker nog: de penibele situatie zorgt voor een groter samenhorigheidsgevoel dan ooit voorheen. “Iedereen wil blijven strijden voor het voortbestaan van ‘t Dambord”, bevestigt Luc Musschoot. “Dat bewijst nogmaals dat het voor kinderen én ouders een ideale schoolomgeving is. Waarom we dan zo moeilijk kinderen vinden die hier les willen volgen? In Damme zijn nu eenmaal zeer weinig jonge gezinnen. Dat is een feit waar we niks tegen kunnen beginnen. Onze laatste hoop ligt bij ouders van omliggende steden zoals Brugge.”

Enthousiasme

De leerlingen zelf, van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar, willen niks liever dan in ‘t Dambord blijven. Daarom roepen ze een laatste keer op om het voortbestaan van hun schooltje te garanderen. Met een tekening op het bord voor onze fotograaf wilden ze duidelijk maken hoeveel kindjes er nog nodig zijn. Eén zaak is duidelijk: wie zijn of haar kind richting ‘t Dambord stuurt, krijgt er een gelukkige zoon of dochter bij. Ouders die hun kind willen inschrijven en zo de school redden, kunnen mailen naar gemeenteschool@damme.be of best meteen bellen naar de directeur op het nummer 0474/74.54.34