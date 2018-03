11 procent te snel 08 maart 2018

Knokke-Heist





De politie Damme/Knokke-Heist voerde vorige maand in totaal 11.470 snelheidscontroles uit op haar grondgebied. In totaal begingen 1.275 bestuurders, of 11 procent, een overtreding. In Knokke-Heist reden 396 op 4.688 gecontroleerde chauffeurs, of 8 procent, te snel. In Damme waren dat er 879 op 6.782, wat neerkomt op 13 procent.





(SDVO)