10.000 bezoekers op 2de editie Campo Solar 07 augustus 2018

02u42 0

De tweede editie van 'Campo Solar' was een schot in de roos. Maar liefst 10.000 bezoekers hebben genoten van de talloze activiteiten in het maïsveld langs de Pijpeweg in Damme. "Het was een groot succes. Zaterdagavond waren we zelfs om 23 uur al volzet", zegt Karel Standaert. De aanwezigen hadden dan ook heel wat om van te genieten. Niet alleen de optredens, van een coverband van Dire Straits tot een dj, maar ook de eetkraampjes en het gezellige decor deden wonderen. Het lijkt er zo steeds meer op dat het gratis festival een vaste naam zal worden. Al was er door het succes ook enige verkeershinder langs de Pijpeweg. (MMB)