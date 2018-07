1 ton hooi in de fik maar wel inferno vermeden DANKZIJ KOELBLOEDIGE LANDBOUWER BLIJFT BRAND RELATIEF BEPERKT MATHIAS MARIËN

18 juli 2018

02u28 0 Damme Een zware brand heeft maandagavond meer dan één ton hooi verwoest in een wei langs de Meibosweg in Sijsele. Landbouwer Willy Verdonck (67) en zijn zoon konden erger voorkomen door rond de vlammen dijken te graven.

De aanhoudende droogte speelt ook de landbouwers parten. In combinatie met de loden hitte vlogen in onze regio de voorbije weken al heel wat gewassen en graanvelden in brand. De schade bleef altijd relatief beperkt. Maandagavond was dat niet het geval. De landbouwfamilie Verdonck was even na 18 uur aan het werk op hun wei langs de Meibosweg in Sijsele, toen het plots fout ging. "We hadden net de bobcat opgeladen waarmee we de balen stro ophaalden", getuigt vader Willy. "Een van onze loonwerkers zag rook opstijgen uit het hooi. Enkele ogenblikken later stond meer dan één ton hooi in brand. Het ging allemaal razendsnel." De landbouwers konden zichzelf snel in veiligheid brengen, maar besloten in afwachting van de brandweer zélf actie te ondernemen.





Vlammen 'botsen' op aarde

De familie woont op een steenworp van hun wei en ging meteen een verreiker halen. Hun bedoeling was simpel: vermijden dat hun volledige erf van 4,5 hectare in vlammen opging. "Het hooi is kurkdroog en heeft niet veel nodig om in brand te vliegen. Daarom zijn we rond de vuurhaard dijken beginnen te graven", verduidelijkt Willy. Die actie heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de volledige akker én het achterliggende bos niet mee in brand vlogen. De vlammenzee botste letterlijk op een grens met de aarde. "Het was onwaarschijnlijk hoe snel het hooi begon te branden. De wind blies de vlammen bovendien richting het bos. Ik denk dat we door ons snelle ingrijpen een grotere brand hebben vermeden. Het was alleszins enorm schrikken", moet de landbouwer nog steeds bekomen. De brandweer snelde in de tussentijd ter plaatse en had de vlammenzee relatief snel onder controle. Toch konden ook zij niet vermijden dat een enorme hoeveelheid hooi verloren ging. Ook de trailer en bobcat bleven achter in de brand. "Zo'n materiaal heb je natuurlijk niet meteen in reserve. Hopelijk kunnen we snel nieuwe machines huren", aldus Verdonck.





Zelfontbranding?

Wat de brand precies veroorzaakte, zal wellicht onduidelijk blijven. Het hooi heeft met de aanhoudende droogte maar een klein vonkje nodig om in brand te vliegen. "Al onze machines zijn perfect in orde. Daar kan het dus niet aan liggen. Met de loden hitte valt zelfontbranding niet uit te sluiten. De schade is groot, maar het belangrijkste is dat er niemand gewond raakte. Hopelijk kunnen we snel weer aan de slag", besluit Willy.