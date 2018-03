"Wij willen óók een afrit langs A11" HALF JAAR NA OPENING SNELWEG STARTEN INWONERS PETITIE MATHIAS MARIËN EN BART HUYSENTRUYT

02 maart 2018

02u48 0 Damme Een half jaar nadat de A11 tussen Brugge en Knokke is geopend, vragen enkele inwoners uit Damme of er ook voor hen een op- en afrit mogelijk is. Beetje laat zou je denken, nu de duurste snelweg van het land er al ligt. "Nu pas merken we de nadelen voor onze kleine dorpen", zegt bewoner Luc De Love.

Bedoeling van de A11 is om vrachtwagens van en naar de haven van Zeebrugge weg te halen uit de dorpskernen en kleine wegen. Dat lijkt ook te lukken. Op een gemiddelde werkdag rijden er ruim 7.000 tot 11.000 voertuigen over de 12 kilometer lange autoweg, die 674 miljoen euro kostte. Ruim 25 procent daarvan zijn vrachtwagens. In dorpen zoals Dudzele bij Brugge merken ze al een verschil, maar er klinkt ook kritiek. Zo zijn enkele inwoners uit Damme gestart met een Facebookpagina. Zij willen ook een op- en afrit. "Want we zijn moeilijker te bereiken", vindt inwoner Luc De Love. "Wie vanuit pakweg Moerkerke richting haven van Zeebrugge wil, moet door de kleine dorpen richting op- en afrit in Heist, of kiest voor de N49 als oprijplaats. Onze mobiliteit is er zeker niet op verbeterd." Dat de 'actiegroep' nu pas in actie schiet, lijkt wel erg laat. "We kloppen al twee jaar op dezelfde nagel, maar nu pas lijken veel mensen de impact van de A11 te voelen." Waar die afrit 'Damme' dan moet komen, weet De Love niet. "Maar er moet toch iéts te realiseren zijn. Het hoeft zelfs niet langs de A11 te zijn. Bij de omvorming van de N49 tussen Knokke en Antwerpen zou er bijvoorbeeld een op- en afrit kunnen komen aan Den Hoorn."





Minderheid

Burgemeester Joachim Coens (CD&V), die ook CEO is van de haven, snapt de bezorgdheid, maar beseft dat een aanpassing van de A11 geen realistische vraag is. "We hebben als stadsbestuur wel inlichtingen gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer over een mogelijke afrit langs de N49, maar kregen daar geen positief nieuws. De A11 is in alle opzichten een grote verbetering voor de mobiliteit in de regio. De beslissingen daarover zijn jaren geleden genomen. We moeten die discussies niet opnieuw voeren. Ik denk dat er slechts om een minderheid van Dammenaars ontgoocheld is."





Elke acht kilometer

Volgens Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid koesteren die inwoners best niet veel hoop. "Er is maar een op- en afrittencomplex om de acht kilometer. Langs de N49 tussen knooppunt Westkapelle en Maldegem is er geen ruimte meer om ook Damme te ontsluiten. Niet elke gemeente kan verbonden worden met een snelweg. Dat zou de veiligheid niet ten goede komen."