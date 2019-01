Vrouw burgemeester Damme vrijgesproken voor oplichting in beroep Jeffrey Dujardin

15u38 0 Damme Advocate Kristin Dewever, vrouw van de burgemeester van Damme, is in het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor oplichting. De zaak kwam richting beroep na een jarenlange discussie tussen de Vereniging van Mede-eigenaars Bouwcentrum Pottelberg en de zaakvoerder van immokantoor Marescuax uit Kortrijk.

De zaakvoeder trad op als syndicus voor Pottelberg, maar de man werd niet vergoed. Hij moest meer dan 100.000 euro krijgen. Hierop schakelde hij meester Dewever in, de vrouw van Dams burgemeester Joachim Coene (CD&V), om het geld te vorderen. De rechter gaf de syndicus gelijk, waarna Pottelberg een klacht indiende voor oplichting van 300.000 euro. In de correctionele rechtbank in Kortrijk kreeg ze al de vrijspraak, volgens het openbaar ministerie wees het onderzoek uit dat er niks illegaals gaande was. Ook in het Gentse hof van beroep bleek dat de uitkomst te zijn, de vrouw en haar cliënt kregen de vrijspraak.