't Dambord zoekt nog zeven leerlingen om te blijven bestaan 17 november 2018

02u22 0 Damme Bij het gemeentelijk schooltje 't Dambord in het centrum van Damme zijn ze dringend op zoek naar zeven leerlingen om de toekomst te garanderen.

Op 1 februari moet de school in totaal 24 leerlingen tellen. Het project 'buitenschool' - waarbij 't Dambord de ramen en deuren letterlijk opengooit - leek aanvankelijk succesvol te zijn. Het blijkt nu evenwel nog tijd nodig te hebben om bekend te worden. De school hoopt dat er tot die tijd alsnog ouders overtuigd raken van het concept en hun kinderen na Nieuwjaar laten overkomen. Anders sluit de schoolpoort eind juni definitief. "Uit wetenschappelijke studies blijkt dat buitenlucht gezond is en in de natuur vertoeven positieve effecten heeft. Het bevordert sociale vaardigheden en vermindert de stress. Wie veel in de buitenlucht vertoeft, beweegt ook meer", somt de school de voordelen op. 't Dambord beleeft momenteel een genadejaar, nadat vorig schooljaar het decretaal opgelegde minimumaantal leerlingen niet werd gehaald. Als dat op 1 februari van het genadejaar wel lukt, mag de school blijven voortbestaan. Voor 't Dambord is het dus nu of nooit. Meer informatie over de school is te vinden op www.dambord.be of bel directeur Luc Musschoot op 0474/74.54.34 voor een afspraak.





(MMB)