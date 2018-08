'Spook-Delhaize' al vier jaar leeg DIRECTIE WIL WINKEL TOCH NOG OPENEN, MAAR WANNEER? MATHIAS MARIËN

29 augustus 2018

02u34 0 Damme Vier jaar na de aankondiging van een nieuwe Delhaize langs de Dorpsstraat in Sijsele staat het pand nog steeds leeg. Ondertussen bouwt retailer Lidl een hypermodern filiaal vlak naast de deur. "Toch willen we de Delhaize nog openen. Wanneer? Moeilijk te voorspellen."

Midden 2014 kondigde de supermarktketen trots de komst van een nieuwe Proxy Delhaize aan in Sijsele. De locatie leek perfect gekozen. Langs de Dorpsstraat, aan de overkant van de oude legerkazerne, is heel wat passage én het lokt zowel klanten uit Sijsele als Sint-Kruis. "Sijsele biedt ons een mooie commerciële opportuniteit. Er zijn geen andere Delhaize-winkels in de directe omgeving. Bovendien is de vraag naar deze keten in Sijsele sterk aanwezig. Begin 2015 moet de winkel open zijn", klonk het midden 2014 bij Delhaize. Vandaag, vier jaar na datum, is er van een Proxy Delhaize geen sprake. Het winkelpand staat al jaren te verkommeren.





'Omstandigheden'

Bij de inwoners van Sijsele werd de winkel al spottend de 'spook-Delhaize' genoemd. Vreemd is dat niet. Op het pand staat in grote letters het logo van de keten en ook de parking is zo goed als klaar. Binnen oogt het zicht al somberder. Het werkmateriaal staat er al lange tijd onaangeroerd te wachten op de afwerking en inrichting.





Wat liep er de voorbije vier jaar dan mis? "Het is niet eenvoudig om een antwoord te geven op die vraag", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Het was wel degelijk onze ambitie om de winkel begin 2015 te openen. Door omstandigheden is dat niet gelukt en lukte dat ook niet de periode erna."





Kandidaten

Details over die 'omstandigheden' wil de winkelketen niet geven. Het zou onder meer gaan om juridische procedures. "We beseffen dat de opening op zich laat wachten. Heel lang zelfs", gaat Dekelver verder. Toch benadrukt hij dat Delhaize de winkel niet opgeeft. "Het is nog steeds de bedoeling om daar een filiaal te openen. Het project is lopende. Wanneer we eindelijk kunnen openen, is moeilijk te zeggen. De vertraging is volledig buiten onze wil om." Ondertussen is de winkelketen wel weer gesprekken gestart met kandidaat-uitbaters. Dat wijst er op dat de inwoners van Sijsele toch nog mogen hopen op de komst van een Delhaize. Al kan dat zoals eerder aangehaald nog wel even duren. Wie wél werk maakt van een nieuw filiaal, is retailer Lidl. De keten liet het oude gebouw waar de winkel was gevestigd helemaal afbreken en bouwt moment een hypermodern filiaal op dezelfde locatie en dus vlak naast de leegstaande Delhaize. In december moet de winkel helemaal klaar zijn. Het contrast tussen beide filialen kan - op vlak van vooruitgang - zo amper groter zijn.