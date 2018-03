"Pensioen? We willen dit nog 50 jaar doen" GUIDO (68) EN POM (67) OPENEN OPNIEUW KLEINSTE SNOEPHUISJE MATHIAS MARIËN

30 maart 2018

02u36 0 Damme Pom Lameir (67) en Guido Van Hove (68) openen voor het derde jaar op rij de deuren van 'het kleinste snoepwinkeltje van het land' en denken nog lang niet aan stoppen. "In de wintermaanden hopen we dat de Damse Vaart nog eens dichtvriest. Dan staan we paraat. Met snoep én glühwein."

Een likje verf aan de buitenkant, paasbloempjes planten rond de winkel en het laatste stof van de planken halen. Er was de voorbije dagen heel wat bedrijvigheid aan het anders zo rustige Brugwachterhuisje in Damme. Na jaren leegstand bouwden Pom Lameir en Guido Van Hove het piepkleine gebouw in 2016 om tot 'het kleinste snoephuisje van het land'. Met een oppervlakte van nog geen 9 vierkante meter is in de winkel amper ruimte voor een handvol mensen. En tóch viel het snoephuisje van Pom en Guido in de smaak. Morgenvroeg opent het koppel al voor het derde jaar op rij de deuren.





Nog 50 jaar

Blijft de vraag waarom Pom en Guido, die vroeger onder andere een lingeriezaak uitbaatten, niet genieten van hun welverdiend pensioen. Een vraag waar het koppel razendsnel een antwoord op heeft. "Simpel, omdat we het enorm graag doen en ons thuis voelen in het winkeltje", zegt Pom met de glimlach. De sympathieke vrouw geniet zichtbaar van haar snoephuisje en bouwde op twee jaar tijd al een vast cliënteel uit. "Mensen vertellen ons dat ze, eenmaal binnen, in een andere wereld terechtkomen. Dat doet natuurlijk enorm veel deugd. Dus stoppen? Absoluut niet. We willen dit nog vijftig jaar blijven doen", zeggen Guido en Pom in koor. Het recept blijft voorlopig ongewijzigd. Vooral de zure beertjes, smoeltrekkers en 'neuzekes' vallen traditioneel in de smaak. "Onze klanten weten ondertussen dat we kwaliteit leveren. Zowel jong als oud kunnen bij ons hun goesting vinden. Voor de allerkleinsten is er ook het traditionele schepsnoep."





Wintermaanden

Tot op heden is 't Brugwaterhuisje elk jaar gesloten tussen oktober en eind maart. In de toekomst komt daar mogelijk verandering in. "Tijdens de koudegolf vorige maand was ik echt met argusogen het weerbericht in de gaten aan het houden", vertelt Pom. "Als de Damse Vaart was dichtgevroren, deden we sowieso onze deuren open! Met snoep? Zeker, maar ook met glühwein, warme chocomelk en andere versnaperingen die de schaatsers en bezoekers warm zouden houden." In de tussentijd kunnen geïnteresseerden elke dag snoep kopen in het winkeltje vanaf 11 uur. Afhankelijk van het weer houden Pom en Guido hun deur tot 18 uur of bij mooi weer wat later open.