"Met ladder over omheining gekropen" BUREN ROEPEN GEZIN WAKKER TIJDENS VERWOESTENDE BRAND MATHIAS MARIËN

21 november 2018

02u21 0 Damme Het geschreeuw van de overburen heeft maandagnacht mogelijk het leven gered van Nils D'hoop en zijn gezin. Op hun oprit was een vlammenzee ontstaan nadat een van hun wagens vuur had gevat. Pas na het aanhoudend geroep van de buren schoot het gezin wakker. Ze konden ontkomen via de achtertuin.

De anders o zo rustige Boomgaard in Moerkerke werd maandagnacht even na 1 uur opgeschrikt. De overburen van Nils D'hoop hoorden buiten geknetter en zagen tot hun grote verbazing een enorme vlammenzee op de oprit van Nils. Ze snelden meteen naar buiten en begonnen zo hard als mogelijk te roepen. Nils, zijn vrouw Vicky en hun dochtertje van 3,5 jaar oud lagen op dat moment al diep te slapen. "Maar de buren wisten van geen ophouden en bleven schreeuwen", vertelt Nils. "Toen we toch wakker schoten, zagen we buiten de vuurzee." Het gezin probeerde in eerste instantie te vluchten langs de voordeur, maar kon geen kant op. De strakke wind blies de vlammen richting de woning.





Ravage

"Het enige alternatief was om via de tuin te ontsnappen. 'Mijn vrouw en kind moeten zo snel mogelijk veilig zijn', ging constant door mijn hoofd. Met een ladder zijn we uiteindelijk over de omheining van de buren gekropen", gaat Nils verder.





Ondanks het tumult en de paniek verloor het gezin geen seconde hun Franse bulldog uit het oog. Ook de hond werd zo vakkundig over de omheining gehesen én in veiligheid gebracht. Eenmaal op straat zat er voor het gezin niks anders op dan lijdzaam toezien hoe hun auto's - een BMW X3 en nieuwe Renault Kangoo - in vlammen opgingen.





Voorgevel

"We hebben nog geprobeerd om zelf te blussen. Maar de hitte was enorm. Er was geen beginnen aan", klinkt het in de buurt. De toegesnelde brandweer kon wel voorkomen dat het vuur helemaal oversloeg naar de woning van het gezin. Bij daglicht werd de enorme ravage duidelijk. Van de twee wagens blijft amper nog iets over. Bovendien raakte de voorgevel van het huis zwaar beschadigd. "Al onze ramen zijn gebarsten. Ook van onze poort blijft nog weinig over. Het is eigenlijk amper te vatten", zucht Nils D'hoop.





Buren dankbaar

Het gezin beseft tegelijk dat ze ondanks de zware ravage aan erger zijn ontsnapt. "We zijn onze buren enorm dankbaar. Gelukkig slapen we vooraan het huis en zijn ze blijven schreeuwen. Het belangrijkste is dat we allemaal ongedeerd zijn", zegt het koppel. "Achteraf bekeken kon de schade nog veel groter geweest zijn." Het gezin zal tijdelijk elders logeren in afwachting van de herstellingswerken aan het huis. Over de oorzaak is nog niks geweten, de politie is volop bezig met het onderzoek.