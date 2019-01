“Levenswerk vernield na onteigening voor N49” Restaurant Pick Wick sluit op 2 juni definitief de deuren Jelle Houwen

29 januari 2019

10u10 0 Damme Op 2 juni houden Paul Staelens (52) en Anabel Van Landschoot (45) voor de allerlaatste keer de deuren open van hun restaurant Pick Wick, langs de Natiënlaan in Moerkerke. Daarna is het onherroepelijk gedaan. Het koppel is verplicht te sluiten, want ze worden onteigend door de omvorming van de N49 tot autosnelweg. “En daarmee wordt ook meteen ons levenswerk vernield”, zucht het koppel.

De plannen voor de omvorming van de N49 tussen Knokke en Antwerpen tot autosnelweg krijgt stilaan vorm. Na de realisatie van de A11 tussen Brugge en Knokke is het de bedoeling die A11 als autosnelweg verder door te trekken via de N49, waar er nu nog tal van kruispunten zijn en zelfs tractoren en fietsers de weg kruisen. De N49 wordt zo een volwaardige autosnelweg. Maar om die plannen te realiseren moeten verschillende woningen of zaken onteigend worden. Het gaat om die gebouwen die rechtstreeks verbinding hebben met de N49. Die moeten afgebroken worden om de ventwegen te kunnen realiseren. Tussen Knokke en Damme gaat het om nog drie dossiers. Restaurant Pick Wick is daar één van.

Opluchting en verslagenheid

“Op 2 juni komt dus definitief een einde aan ons levenswerk van 22 jaar”, zuchten Paul en Anabel. “We konden wel nog wat langer openblijven, maar kregen te horen dat ze na het bouwverlof willen starten met de werken, of het restaurant willen afbreken. Omdat wij voornamelijk werken met studenten, die in juni moeten studeren en examens hebben, besloten we om vroeger, op 2 juni dus, de deuren te sluiten. Dat zal een héél moeilijk moment worden. Dit is echt ons levenswerk, al 22 jaar zijn we hier gevestigd. We hebben een zeer trouw cliënteel, we kunnen zelfs stellen dat 98% van de bezoekers hier vaste klanten zijn. Ook voor hen is het nieuws ingeslagen als een bom. Alhoewel iedereen eigenlijk al enkele jaren wist dat het er zat aan te komen. We weten als sinds 2012 dat we onteigend zullen worden, alleen wisten we nog niet wanneer. Maar al van in 2003 voelden we dat er iets zat aan te komen, want onze bouwaanvraag voor de verbouwing van de bovenverdieping werd steevast geweigerd. Pas in 2006 konden we tóch verbouwen, en investeerden we 200.000 euro. Dat is nu zo goed als voor niets geweest. Het geeft een dubbel gevoel: de verslagenheid overheerst natuurlijk, maar na jaren van onzekerheid weten we nu waar we aan toe zijn. We hebben nu eindelijk een datum waarop het gedaan is. Voorgoed. Maar tot die dag geven we absoluut alles, en verwennen we onze klanten nog een extra.”

Dat zal een héél moeilijk moment worden. Dit is echt ons levenswerk, al 22 jaar zijn we hier gevestigd. Uitbaters Paul en Anabel

Geen restaurant meer

Voor het koppel liepen de onderhandelingen voor de onteigeningen helemaal niet van een leien dakje. “De tijd dat je als onteigende goed uit zo’n onderhandeling komt is blijkbaar voorbij. Maar het heeft geen zin meer om daartegen te blijven vechten, we voelden dat we machteloos stonden. We proberen nu enkel energie te steken om na te denken over onze toekomst. Wat die zal brengen weten we nog niet zo goed. Het staat wel vast dat we niet opnieuw een restaurant zullen beginnen. Enerzijds door wat gezondheidsproblemen, anderzijds omdat de huidige normen het erg moeilijk maken om nog zoiets te beginnen.” Wanneer de echte werken aan de omvorming van N49 tot A11 zullen starten is nog niet duidelijk.