"Kurt sms'te nog dat hij moest opletten voor het tij" FAMILIE HAD KORT VOOR RAMP NOG CONTACT MET GEKAPSEISDE VISSERSBOOT SIEBE DE VOOGT

27 augustus 2018

02u34 0 Damme Enkele vissers van de gekapseisde Z-19 Sonja uit Zeebrugge hadden kort voor de ramp nog contact met hun familie. "Het is gevaarlijk, want ik moet opletten voor het tij", sms'te schipper Kurt Slabinck (48) uit Moerkerke naar z'n vrouw. Zijn levenloze lichaam werd net als dat van stuurman Roger Zoete (60) uit Gistel na een zoektocht van 20 uren teruggevonden.

Vissersboot Z-19 Sonja vertrok vorige week maandag vanuit de haven van Zeebrugge met vijf bemanningsleden aan boord. Zaterdagnamiddag kapseisde het schip zo'n 50 kilometer voor het Britse Great Yarmouth. Kort voordien had Muriel Goegebeur uit Moerkerke, bij Damme, nog contact met haar echtgenoot Kurt Slabinck (48). Hij stond sinds een tweetal jaar aan het roer van de Z-19 Sonja. "Kurt sms'te dat hij moest opletten, want het tij in de Noordzee was blijkbaar echt gevaarlijk", vertelt de vrouw. "Ze moesten nog vis gaan ophalen en ik vroeg m'n man nog om te laten weten hoe het geweest was. Ik heb nooit een antwoord gekregen." Muriel besefte al snel dat er iets mis was. "Ik stuurde nog verschillende berichtjes, maar die gingen niet door. Wellicht was de verbinding toen al weggevallen. Ik belde de baas van Kurt op en kreeg te horen dat z'n schip gekapseisd was." Samen met stuurman Roger Zoete (60) uit Gistel was de schipper uiteindelijk 20 uur lang vermist.





Gisterennamiddag rond 14 uur werden hun lichamen teruggevonden in de buurt van de plaats waar de vissersboot zonk. Kurt was al sinds z'n jeugd gefascineerd door de zee.





Radio

Daarnaast was hij één van de stemmen achter Radio Moerkerke. "Het waren zijn twee grote passies", zegt z'n vrouw. "Kurt ging op z'n 15de naar de visserijschool. Nochtans kwam hij niet uit een visserijfamilie. Hij had echter de microbe van de zee te pakken en is die nooit meer kwijt geraakt."





De drie andere opvarenden van de Z-19 Sonja konden zich in een reddingsvlot hijsen en werden drie uren later opgepikt door een voorbijvarend cruiseschip. Onder hen Pascal Pincket (19) uit Eernegem, die als machinist op de vissersboot werkte. Ook zijn vrouw had kort voor de ramp nog contact met haar man. "Hij sms'te me een uur voordien nog dat alles in orde was", vertelt Natascha Meulemeester. "Mijn man stelt het goed en komt vanavond (gisteren, red.) wellicht nog samen met de anderen naar huis. Hij is uiteraard erg aangedaan door het verlies van zijn twee collega's. Zij waren bijna familie voor hem. Niet verwonderlijk, want ze zaten soms meer dan 12 dagen na elkaar 24 uur op 24 bij elkaar."





De oorzaak van de ramp wordt nog volop onderzocht. Volgens het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) was het slecht weer en stond er een sterke wind tot 8 beaufort. Het is echter nog niet duidelijk of het schip ook daardoor gekapseisd is.