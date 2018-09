"Kleine crèche, meer kwaliteit" JOYCE (27) EN MELODIE (28) OPENEN OPVANG VOOR 14 KINDJES MATHIAS MARIËN

06 september 2018

02u31 0 Damme Sijsele heeft een eerste crèche. Joyce Verplaetse (27) en Melodie Reubens (28) hebben in 't Minitje plaats voor veertien kinderen. "Door die kleine groep hebben we meer tijd om elk kind apart te begeleiden. Bovendien ligt de focus op kwaliteit, het eten bereiden we bijvoorbeeld zelf en in samenwerking met lokale boeren."

Een gebrek aan ambitie kan je de vriendinnen uit Sijsele moeilijk verwijten. Joyce en Melodie werkten al enkele jaren samen als kinderverzorgster toen ze enkele maanden geleden besloten om de grote sprong te maken. "Het begon eigenlijk als een grap", herinnert Joyce zich. "De gesprekken werden uiteindelijk steeds concreter, waarna de puzzelstukjes plots allemaal op hun plaats vielen." Naar een locatie moesten ze niet lang zoeken. Joyce kocht vorig jaar een huis in de Veldstraat en gebruikt de volledige benedenverdieping voor het installeren van de minicrèche. "Er is plaats voor veertien kinderen tussen 0 en 3 jaar", verduidelijken de vriendinnen. "Op dit moment zijn er nog steeds enkele plaatsen vrij. De eerste reacties van ouders zijn alvast unaniem lovend. De nadruk ligt dan ook op een familiale sfeer. De kindjes worden bijvoorbeeld niet in groepjes verdeeld." Een van de grootste troeven van de kleine crèche Joyce en Melodie? In Sijsele en Damme zijn geen andere crèches te vinden. "Er zijn wel onthaalmoeders, maar er was zeker nood aan extra opvangplaatsen. Met 't Minitje willen we de ouders een mooi alternatief bieden", aldus Joyce.





Veggie? Geen probleem

Een kleine groep kinderen biedt heel wat voordelen. Een kindje die vegetarisch moet eten? Geen enkel probleem. De verzorgster maken het eten vers klaar. "Het grote voordeel van een minicrèche is dat we ons kunnen focussen op kwaliteit. Dat is niet alleen bij het eten zo, maar evengoed bij het begeleiden en spelen met de kinderen", zegt Joyce. "Bij ons kunnen ouders met een gerust hart hun wensen kwijt. In de mate van het mogelijke houden we daar rekening mee." Via een mailingsysteem worden de ouders dagelijks op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in de crèche. Speelruimte om zich uit te leven hebben de kinderen alvast genoeg. Ook de grote tuin zal zoveel mogelijk gebruikt worden voor activiteiten.





Vis van bevriende visser

Om de gezonde voeding extra in de verf te zetten, zal de minicrèche samenwerken met lokale boeren. Ook wanneer er vis op het menu staat, zal die vis van een bevriende visser komen. "We zullen er alles aan doen om de kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Frietjes? Dat kan zeker ook eens", glimlachen Joyce en Melodie. "De goesting om van dit avontuur iets moois te maken, is groot. Dit is onze droomjob."