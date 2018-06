"Ik liep weg, maar buizerd was sneller" ONDANKS WAARSCHUWINGEN: ROOFVOGEL VALT WANDELAARS AAN MATHIAS MARIËN

27 juni 2018

02u45 0 Damme De 'buizerd van Damme' heeft de voorbije dagen al verscheidene mensen aangevallen. "Ik was nochtans gewaarschuwd: mijn vriend heeft vorig jaar net hetzelfde meegemaakt", zegt Valerie Verbeeke (27).

Wie de komende weken van plan is om te wandelen, fietsen of joggen tussen de Molentjesbrug en de Jacxensbrug langs het Schipsdonkkanaal in Moerkerke, denkt best toch even na over een andere route. In de krant van gisteren verwittigden we al voor een buizerd die in een van de bomen een nest heeft. Het stadsbestuur van Damme beloofde waarschuwingsbordjes te plaatsen en deed dat ondertussen ook. Niks te vroeg, zo blijkt. De voorbije dagen heeft de roofvogel al verscheidene passanten aangevallen. Al bleven de gevolgen telkens beperkt.





"Het zijn eerder schijnaanvallen om mensen weg te jagen en zo een nest te beschermen", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). "Wel blijven we vragen om voorzichtig te zijn en indien mogelijk de omgeving te vermijden." Ondertussen is het wandel- en fietspad wel een soort 'trekpleister' geworden voor zij die nieuwsgierig zijn naar de broedplaats van de roofvogel. De kopjes gaan er op het pad dan ook meer dan eens omhoog.





Duikvlucht

Een van de slachtoffers van de buizerd is Valerie Verbeeke (27). De jonge vrouw jogt geregeld langs het Schipdonkkanaal en maakte al nader kennis met de roofvogel. "Ik had al gehoord dat de buizerd de voorbije dagen opnieuw was gespot. Waarom ik dan toch daar wilde joggen? Er stonden nog geen bordjes. En omdat ik de vogel nog niet met mijn eigen ogen had gezien, dacht ik dat die er nog niet zat. Had ik het even mis...", lacht Valerie. Grote verwondingen liep ze bij de aanval niet op. Al kwam de buizerd volgens Valerie wel heel onverwacht. "Ik was aan het lopen en zag plots een redelijk grote vogel vliegen. 'Dat is precies niet zomaar een vogel', schoot door mijn hoofd. Ik bleef kijken en zag hoe de buizerd op een boom ging zitten. Enkele ogenblikken nam hij een duikvlucht in mijn richting", vertelt Valerie Verbeeke. "Ik probeerde rapper te lopen, maar was duidelijk véél te traag. Uiteindelijk kon ik me net op tijd bukken. De buizerd kon me zo maar lichtjes raken."





Andere route

Volgens roofvogelspecialisten is het logisch dat de buizerd geen noemenswaardige verwondingen veroorzaakt. De vogel beseft simpelweg dat hij de mens niet aankan. Het gaat dus zuiver om het beschermen van het nest. Voor Valerie maakt dat alvast geen verschil.





"De komende tijd neem ik toch maar een andere route om te joggen. Eigenlijk is het best stom. Mijn vriend werd vorig jaar op dezelfde plaats al aangevallen. Ik had het dus kunnen weten. Maar oké: eerst zien en dan geloven, zeker", glimlacht Valerie Verbeeke.