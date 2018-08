"Ik ga manege erg missen" ZAAKVOERDER RUITERSHOEVE STOPT NOODGEDWONGEN MATHIAS MARIËN

02 augustus 2018

02u45 0 Damme Na zeven jaar sluit de Damse Ruitershoeve, één van de meest gerenommeerde maneges uit de streek, de deuren. Eigenaar Danny Dierckx (53) zet de zaak om medische redenen stop en zoekt nog steeds een overnemer. "Een pijnlijke beslissing, want de manege blijft mijn passie", vertelt Danny.

Iedereen die in de ruime regio bezig is met paarden, kent ongetwijfeld de Damse Ruitershoeve in Damme. Zaakvoerder Danny Dierckx (53) bouwde zeven jaar lang een goede naam op in het paardenmilieu en groeide uit tot één van de meest bekende en gerespecteerde maneges in de buurt. Toch komt daar nu plots en totaal onverwachts een einde aan. Danny sukkelt met zijn gezondheid en moet noodgedwongen stoppen met zijn activiteiten. Details wil de man liever niet kwijt, al is het wel duidelijk dat de beslissing nog elke dag pijn doet. "Jammer genoeg kan het echt niet anders. Maar geloof me: ik ga het hier ongelofelijk hard missen", zucht Dierckx.





Passie

Het is bijna met tranen in de ogen dat de man terugblikt op de voorbije zeven jaar. Jaren waarin hij naam maakte bij paardenliefhebbers. "Het welzijn van het paard gaat boven dat van de eigenaar", is zijn motto. Het stopzetten van de Damse Ruitershoeve komt dan ook hard aan bij iedereen. Het was niet de grootste manege die er bestond, maar volgens velen wel de allerbeste. "Mensen die hun paard bij mij hebben staan voor verzorging, reageren enorm teleurgesteld. Ze weten dat hun dieren hier ongelofelijk goed verzorgd worden. Het verzorgen van paarden is mijn passie. Weet je, eigenlijk moet je keihard werken voor de liefde van de dieren. Die komt er niet zomaar. Alles deed ik zelf. Met hart en ziel, elke dag opnieuw", vertelt Danny. Niet alleen volwassenen konden de voorbije jaren genieten van zijn passie. Tal van kinderen leerden in de Damse Ruitershoeve paardrijden of kwamen een ritje maken op één van de pony's. "Ook hen ga ik missen. Die kinderen vertelden hun levensverhaal tegen mij. Een fantastisch gevoel is dat. Het is simpel: ik ga hier alles missen."





Uitverkoop

Danny is zelf geen eigenaar van de gebouwen, maar is wel nog steeds op zoek naar een overnemer van de manege. In afwachting houdt hij, met pijn in het hart, een soort uitverkoop. Een verkoop van het volledige lot, leverde tot nu weinig succes op. Daarom volgt nu een afzonderlijke verkoop. Zijn paarden, pony's, materiaal, hindernissen tot zelfs de koelkasten: echt alles moet weg. Wie interesse heeft, kan de komende tijd nog een bezoekje brengen aan de manege.