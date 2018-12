Dakbrand in Burletheide Toon Verheijen

11 december 2018

16u59 0

De hulpdiensten werden dinsdagnamiddag opgetrommeld voor een brand aan de Burletheide. Bij dakwerken was er een kleine brand ontstaan. Een van de arbeiders ademde iets te veel rook in en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De achterkant van de woning liep ook wat schade op omdat de brandweerlui een gat in het dak moesten maken met een kettingzaag.