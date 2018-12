Daar is het dan: het glazen radiohuis van Radio Park Toon Verheijen

05 december 2018

18u47 16 Het glazen radiohuis van Radio Park krijgt meer en meer vorm. De container is woensdag geplaatst op het pleintje aan het oude gemeentehuis en ook de wagen van een van de grote sponsors werd er al bovenop geplaatst. De werken lokten al heel wat kijklustigen.

Nu zaterdag wordt de aftrap gegeven en zullen verschillende dj’s overdag tussen van tussen 9 en 18 uur radio maken voor het goede doel en dat tot en met 23 december. Met verschillende acties hoopt de crew een (hoop) geld in te zamelen voor het goede doel.

“Wie naar ons glazen radiohuis komt, kan een verzoeknummer aanvragen voor minstens twee euro. Wie shopt in een deelnemende winkel in onze gemeente, maakt zo kans op een tegoedbon voor een verzoeknummer naar keuze want heel wat winkels hebben al nummers ‘aangekocht’ die ze aan klanten kunnen geven. We willen ook nog een veiling organiseren met spullen van BV’s. Denk maar aan gesigneerde basketsloefkes van Sam Gooris.”

Bedoeling is ook dat er BV’s een bezoekje brengen aan het glazen radiohuis. De opbrengst gaat naar poezenasiel Cadet, het Vogelopvangcentrum VOC Brasschaat-Kapellen en het in oprichting zijnde Huisdieren Opvangcentrum Brasschaat.