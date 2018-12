Cuba Libre organiseert hondencafé: “Zoveel lieve dieren in asielen”

21u46 0 Mechelaar Miguel Andres Ska organiseerde donderdagavond een eerste hondencafé in zijn bar Cuba Libre. De boodschap van zijn opvallend initiatief: “Denk goed na over de aanschaf van een huisdier.”.

In Cuba Libre in de Onze-Lieve-Vrouwestraat stonden voor een keer niet de stamgasten centraal, wel enkele (stressbestendige) honden die werden meegebracht door Dierenbescherming Mechelen. Hun boodschap: kijk eerst eens bij de asielen vooraleer je een puppy in huis haalt. Met de kerstperiode in aantocht doen broodfokkers immers gouden zaakjes, zo stelt de Dierenbescherming vast. “Vanaf januari al beginnen de ‘misaankopen’ stilletjes aan binnen te stromen in de asielen.” Dierenliefhebber Miguel wilde daar iets aan doen. “Er zijn nog zoveel lieve, normale huisdieren die op een baasje wachten in de asielen. Vaak zijn dit dieren met geen of weinig gedragsproblemen: ze hebben gewoon pech gehad of waren bij een baasje terecht gekomen dat hen niet kon geven wat ze nodig hadden.” Vanaf januari zullen de dieren van Dierenbescherming Mechelen ook te vinden zijn op de nieuwe site www.adopteereendier.be.