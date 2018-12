Crow Mountain en O.B.E.R pakken uit met Murder gerijpt op eiken hout Bier gerijpt op whisky Ardberg en is het centrale bier op het Kerstbierfestival Toon Verheijen

21u45 3 De Horendonkse microbrouwerij Crow Mountain Craft Brewery en de organisatoren van het internationaal vermaarde kerstbierfestival in Essen O.B.E.R hebben hun eerste gemeenschappelijke bier voorgesteld. De Murder Russian Imperial Stout is een gitzwarte stout geworden en zat dit weekend gepresenteerd worden als hét bier van het Kerstbierenfestival.

Pieter-Jan Testers, Dick van Hooijdonk en Bart Brits verbouwden aan de Kraaienberg in Horendonk een oude schuur tot een klein heiligdom. De naam is niet toevallig. Een kraai is in het Engels a crow. Maar ook de naam van hun bier Murder is niet toevallig want een nest kraaien is… juist, a murder of crows. In hun mircrobrouwerij en bierlaboratorium proberen ze het Belgische bierlandschap te verrijken met enkele pareltjes. Hun Harvest Moon en de eerste editie van Murder was daar al een bewijs van. Nu pakken ze samen met de Objectieve Bierproevers Essense Regio uit met de Murder 2018 limited edition. “We wilden een tweede editie omdat we met onze eerste versie toch hoge ogen gooiden op de vorige editie van het kerstbierenfestival”, vertelt Bart Brits. “O.B.E.R vertelde dan dat ze een Ardberg Cask vat hadden en wilden met ons samen een bier maken. Daar hebben we niet lang over getwijfeld. We zijn ook enorm trots dat we komend weekend het festivalbier zijn. Het festival trekt enorm veel liefhebbers van over heel de wereld.”

Eik

Een kleine 200 liter hebben Crow Mountain en O.B.E.R laten een tweetal weken laten rijpen op het vat. Daarnaast is er nog eens 800 liter gemaakt door het bier te laten rijpen op stukjes eik die doordrongen waren van de whisky gedurende een vijf tot zes weken. Het resultaat mag er zijn: een gitzwart bier, een bruine schuimkraag en een alcoholpercentage van 10,1 procent. Een ‘killer’ dus. “Het gaat om zo’n drievierde Europese eik en éénvierde Amerikaanse eik die we gebruikt hebben”, vertelt Bart. “Want dat maakt wel degelijk een verschil. Uiteraard is er wel een verschil van smaak met het bier dat echt op het whiskyvat heeft gerijpt. We hebben ook gekozen voor een Nugget’s hop. Die zorgt net voor die iets hogere bitterheid.”

Toekomst

De brouwers van Crow Mountain Craft Brewery zijn ondertussen al bezig met de toekomst. “In de lente hopen we met een echt witbier naar buiten te komen. Daar zijn we uiteraard al een tijdje mee bezig”, lacht Bart. “In de zomer willen we dan een IPA lanceren en ondertussen denken we voor de winter 2019 ook al aan een nieuwe stout. Puur, van de beste kwaliteit en eigenzinnig. Uiteraard blijft onze Harvest Moon ook altijd beschikbaar.” www.crowmountain.be.