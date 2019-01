Critical Mass krijgt nieuwe vertrekplaats Kristof Baelus

18u28 0 Sinds september 2018 eisen een grote groep fietsers maandelijks hun plaats in de publieke ruimte op door een fietstocht doorheen de stad. Sinds 2019 kreeg de fietstocht een nieuwe startplaats aan het standbeeld van de Boerenkrijg op de Grote Markt.

Omstreeks 18 uur vertrekt elke laatste donderdag van de maand een groep van ongeveer 100 fietsers voor een fietstocht doorheen de stad. Hiermee wil de groep een krachtig signaal geven en de fietser een plaats in de stad geven waar hij recht op heeft. De groep hoopt zo op een betere fietsinfrastructuur in de stad.

“Met deze fietstocht werken we aan onze conditie en kunnen we onze plaats opeisen, dat zijn twee vliegen in één klap. De infrastructuur in onze stad is niet overal ideaal voor fietsers.”, klinkt het bij de fietsers. “Het is elke maand een leuke fietstocht van een uur door onze stad. Vaak komen we met een aantal buren en vrienden naar hier om mee te fietsen, het is steeds gezellig ondanks de koude vandaag. Iedereen is welkom om mee te komen fietsen.”