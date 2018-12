Clarisse De Rydt keert N-VA de rug toe Toon Verheijen

11 december 2018

18u31 0 Clarisse De Rydt gaat bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad niet zetelen als verkozene van N-VA. Ze haalt fors uit naar haar ex-partij en zal in de raad zitten als onafhankelijk. “Jammer, maar dat is haar beslissing”, aldus fractieleider Jan Van Esbroeck.

Clarisse De Rydt was op 14 oktober lijstduwster voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde het derde meeste aantal voorkeurstemmen (379). In een brief die ze aan alle raadsleden stuurde laat ze duidelijk verstaan dat ze breekt met N-VA (lees hieronder). “En eerlijk: dat doet best wel pijn want uiteindelijk heb ik vijftien jaar het beste van mezelf gegeven en was ik nauw betrokken bij de oprichting”, zegt Clarisse. “Eigenlijk wil ik geen modder gooien, maar langs de andere kant mag het ook wel eens gezegd worden. Ik ben het al langer niets eens met de manier van werken. Recent nog met de lijstvorming: je zet niet iemand op een tweede plaats waarvan je weet dat ze haar mandaat nooit kan opnemen omdat ze in een gemeentelijke instelling werkt (Greet Dries, red). Dat is niet geloofwaardig.” Het gaat volgens Clarisse ook niet om het item van het boerkiniverbod. “Absoluut niet, want daarin volgde ik N-VA enigszins nog. Maar het was de manier waarop er daarna over werd gecommuniceerd.” Clarisse gaat nu als onafhankelijke zetelen. “Het is waarschijnlijk mijn laatste legislatuur. Gaat het eenzaam worden? Ach, ik heb me de laatste jaren ook dikwijls alleen gevoeld binnen N-VA. Ik wil vooral nog constructief meewerken. Positief oppositie voeren, want dat was dikwijls ook bij N-VA het probleem. Altijd negatief. Ze verwijten me nu ook postjespakkerij. Tja, echt rijk word je er niet van hoor als gemeenteraadslid. Fractieleider en parlementslid Jan Van Esbroeck betreurt het vertrek. “Blijkbaar was ons boerkinipunt voor haar te veel. Ja we moeten nu verder met vijf in plaats van zes, maar zoveel verschil maakt dat ook weer niet.”

De integrale brief van Clarisse:

“Ik heb me opnieuw verkiesbaar gesteld met als doel om naar mensen luisteren, om mensen bij te staan, om Kalmthoutenaren bij elkaar brengen. Dit is de rode draad in al mijn engagementen geweest en waar ik ook mijn energie uit haal. Ik hecht dan ook veel waarde aan constructief meedenken, zowel in de meerderheid als vanuit de oppositie, vertrekkende vanuit ons N-VA-verhaal.

Het wringt me dan ook dat we als partij geïsoleerd staan in het politieke landschap. Door gratuit oppositie te voeren staan we meer en meer alleen, blazen we bruggen op, zetten we onszelf in de hoek. We missen constructieve samenwerking.

Ook intern heb ik niet de indruk dat er verantwoordelijkheid wordt genomen na ons slecht resultaat. Er wordt loyauteit geëist, zonder dat deze gegeven wordt. Er wordt eensgezindheid gevraagd, zonder dat onze lokale partijleiding strategisch breed overlegt. Alles gebeurt ad hoc.

Ik verneem dat onze ‘kopman’ achter mijn rug ons slecht resultaat in mijn schoenen wil schuiven. Dat is een andere analyse dan op de vergadering gemaakt werd. Ik laak deze ingesteldheid, die noch constructief, noch loyaal, noch eerlijk is. Ook de manier waarop ik op de laatste RMW publiekelijk genegeerd en zelfs ontlopen werd door onze voorzitster was ronduit vernederend. Ik ben zelden zo beschaamd geweest als bij de reacties van de andere fracties na de raad.

De vis is rot aan de kop. Ik heb daarom besloten om geen deel meer uit te maken van de N-VA-fractie in Kalmthout. Ik blijf een N-VA’er in hart en ziel. Maar niet op deze manier.

Vlaamse groet

Clarisse