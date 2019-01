Chiro Sint-Job steunt andere Chiro’s met kerstboomverbranding Toon Verheijen

02 januari 2019

23u04 0 De Chiro Sint-Job steunt dit jaar andere Chiro’s met hun kerstboomverbranding. Door geld in te zamelen voor het “Chirofonds” van Chirojeugd Vlaanderen helpen ze zo andere Chiro’s die het financieel moeilijk hebben.

Het is Een traditie dat Chiro Sint-Job een kerstboomvebranding organiseert. Vorig jaar deden ze dit voor het eerst voor het goede doel. Ze konden de mooie som van 1.500 euro schenken aan “De Schakel”.

Ook dit jaar besliste de leiding om een goed doel te steunen. “Al enkele jaren stelde ik het Chirofonds voor”, vertelt leider Joshua Onzia, “Ik ben blij dat we er dit jaar ook echt werk van maken. Met het Chirofonds worden Chiro’s die het financieel moeilijk hebben geholpen. Zo kon bijvoorbeeld een Chiro bedjes kopen voor hun leden zodat ze allemaal mee konden op kamp en geen duur bedje moesten aanschaffen wat voor hen een drempel was om mee te gaan. Ook met Chiro Sint-job hebben we aandacht voor mensen die het niet breed hebben”, vult groepsleider Roeland Ruelens aan. “Wie wil kan lidgeld in kleine schijven betalen en we bieden zelf goedkope tweedehands speelkleding aan”.

Om geld in te zamelen doen alle afdelingen verschillende acties. De Tito’s en Keti’s (1e tot 4e middelbaar) halen kerstbomen op bij mensen thuis en ruil voor een vrije bijdrage. Wie zijn/haar kerstboom wil laten ophalen kan dit doen door een formulier in te vullen (via de link: http://bit.ly/2R3oITG). Wie zelf een kerstboom wil brengen kan deze gewoon afzetten aan de Chirolokalen aan de Kerklei 18. Je kan je komen verwarmen aan het vuur, een jenever of glühwein drinken of iets eten op 12 januari vanaf 20 uur.