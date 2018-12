CDE-Vlim.be en BEERSEplus vormen nieuwe coalitie N-VA en Groen-Hart voor Beerse belanden samen met Vlaams Belang in oppositie Toon Verheijen

03 december 2018

13u59 9 CDE-Vlim.be en BEERSEplus zullen vanaf 2 januari de nieuwe coalitie vormen in Beerse. Beide partijen hebben samen 13 van de 25 zetels , een nipte meerderheid dus. Groen-Hart voor Beerse is er eerder verrassend niet bij. Zij belandden net als N-VA (en Vlaams Belang) in de oppositie.

Het was op 14 oktober duidelijk dat het bijzonder zware coalitiegesprekken zouden worden omdat de huidige meerderheid van N-VA en BEERSEplus werd afgestraft en de oppositie CDE-Vlim.be en Groen-Hart voor Beerse géén meerderheid kon vormen. Er moest dus naar een compromis gezocht worden want de twee kampen stonden in twee cruciale dossiers lijnrecht tegenover elkaar. De bouw van het NDC in het park Tempelhof en de ontsluiting van de centra van Beerse via de Nieuwe Dreef vormden een zware uitdaging. “Na intensief overleg en studiewerk werd tussen beide partijen overeengekomen om in het belang van de gemeente een compromis te zoeken”, klinkt het bij Stefan Poortmans (BEERSEplus) en Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Voor het NDC in park Tempelhof gaan we de geldende procedure te volgen. Er wordt verder onderzocht of er binnen PPS-contract en procedure naar een andere locatie kan gegaan worden. Na vergunning wordt er dus ofwel verdergegaan in een licht afgeslankte vorm (15 procent kleiner) of wordt er op andere locatie een project voorzien binnen bestaande contract. Indien er geen vergunning komt, wordt een nieuw project op een nieuwe locatie opgestart.” Ook voor het dossier van de ontsluiting is er gewerkt aan een compromis. “Voor de ontsluiting betekent dit dat het proces voor het RUP in huidige vorm wordt gevolgd, maar dat onderzocht wordt hoe er in de loop van het proces de parallelweg als initiatief ingepast kan worden zonder dit strategisch project substantieel te vertragen.” Er is dus door beide partijen water bij de wijn gedaan. “Het zal voor beide partijen zeer gedaan hebben, maar het kon ook niet anders. We moeten ook de wettelijke richtlijnen volgen. Zomaar het dossier weggooien en miljoenen euro’s betalen, kan ook niet”, aldus Craane.

Vertrouwen

Beide partijen hebben genoeg vertrouwen in elkaar om een coalitie aan te gaan. “In beide programma’s staan heel wat zaken waaruit een sterk bestuursakkoord zal gebouwd worden. CDE-Vlim.be en BEERSEPlus gaan voor een duurzaam, participatief en innovatief beleid. Tegen het einde van het jaar zal er een sterk bestuursakkoord worden voorgesteld. Ze hebben wel maar een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels. “Dat is nipt, maar er is voldoende vertrouwen én iedereen heeft garanties gegeven dat ze zich collegiaal zullen opstellen”, vertelt toekomstig burgervader Bart Craane. “BEERSEplus heeft zich nederig en positief opgesteld. We voelden vertrouwen. Dat Groen-Hart voor Beerse er niet bij is ? We hebben altijd met iedereen onderhandeld. Uiteindelijk hebben we als CDE-Vlim.be beslist om hen geen mandaat te geven.” Ook Stefan Poortmans geeft toe dat er water bij de wijn is gedaan aan beide kanten. “Het kon ook niet anders”, aldus Poortmans. “Wij wilden als partij uiteraard mee blijven besturen, maar er zijn wel héél wat gesprekken geweest. Met onze nieuwe partner hebben we buiten de twee zware dossiers heel wat gemeenschappelijke doelstellingen en daar gaan we vol voor.” Stefan Poortmans moet over drie jaar zijn schepenmandaat wel inleveren. Zijn collega Hans Woestenborghs blijft wel zes jaar schepen. “Ik had het liever ook zes jaar geweest, maar dat kon nu eenmaal niet gezien de verkiezingsresultaten. Hans had persoonlijk een betere score en had ook een aantal cruciale dossiers in handen de voorbije zes jaar. Van harte is het niet natuurlijk, maar het is wel logisch.”

Posten

Bart Craane van CDE-Vlim.be wordt de nieuwe burgemeester. Ex-N-VA’ster Ingrid Van Genechten wordt eerste schepen. Tweede schepen wordt Hans Woestenborghs van BEERSEplus. Derde schepen wordt dan weer Rommy Swinnen van CDE-Vlim.be en vierde schepen Stefan Poortmans van BEERSEplus. Hij blijft maar schepen tot 3 januari 2022 en geeft dan de fakkel over aan Isabelle Druyts van CDE-Vlim.be. Schepen van Sociale zaken wordt Staf Willemsens van CDE-Vlim.be die in 2022 de fakkel doorgeeft aan partijgenote Annemie Guns.