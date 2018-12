Canadezenlaan krijgt een fietspad Toon Verheijen

03 december 2018

Een aannemer is gestart met de aanleg van een fiets- en voetpad in de Canadezenlaan.

Het pad start aan de basisschool 3D op de plaats waar het bestaande voetpad stopt. Binnenkort zal het dan verder getrokken worden tot aan de Beeklei. Het voetpad wordt aangelegd in porfier. Dat is een gemalen steen.

De keuze voor porfier is volgens de gemeente een bewuste keuze om de bomen en de boomwortels in de laan te sparen. Door de aanleg van het fiets- en voetpad kunnen auto’s enkel nog in de rijrichting parkeren. De werken duren twee weken.